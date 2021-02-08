За прошедшие сутки, 7 февраля, ТЭС компании «ДТЭК Энерго» выработали 95 млн кВт часов, что на 3 млн кВт часов свыше запланированного отпуска.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК за прошедшие сутки получила команды от НЭК «Укрэнерго» на нагружение в объеме 6 865 МВт часов, тем самым покрыв своей работой все сбои, которые были в энергосистеме Украины», - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 8 февраля, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 5 853 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных. В ближайшее время планируется включить в энергосистему еще 3 энергоблока.

Согласно графику производства, 7 энергоблоков (4 - Бурштынской ТЭС, 1- Луганской ТЭС, 1 – Кураховской ТЭС и 1 – Ладыжинской ТЭС) пока не востребованы энергосистемой и сегодня находятся в резерве.

«Ситуация может поменяться, и при возникновении дефицита в энергосистеме – энергетики готовы к командам НЭК «Укрэнерго» на подъем резервных энергоблоков», - говорится в сообщении.

На аварийных ремонтах находится один энергоблок Бурштынской ТЭС (переведет с текущего ремонта из-за увеличения объема работ) и энергоблок №8 Приднепровской ТЭС, который не может работать на угле ввиду отсутствия разрешения на выбросы.

«При этом термин «аварийное отключение блока» не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые в том числе возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов», - пояснили в «ДТЭК Энерго».

Ранее сообщалось, что в декабре-январе ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, потому что энергоблоки атомных АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда уходили в разгар осенне-зимнего периода.