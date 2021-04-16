Политический консультант, аналитик Александр Лазарев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что арендовать землю нет смысла, потому что ее можно купить.

«Все готовят деньги для покупки земли, никто арендовать ее сейчас не будет», - говорит эксперт.

Также он рассказал, какие схемы и махинации могут быть на рынке земли.

«С учетом того, что земля находится у паевиков, и паевики – это не всегда богатые люди… Это обычные крестьяне, которые просто в свое время получили пай земли и выращивают там продукт для собственного потребления. Поэтому с учетом понижения уровня покупательской способности в стране, а мы видим, что покупательская способность с каждым годом снижается, с учетом увеличения коммунальных платежей, повышения цен, людей будут постепенно подталкивать к тому, что они могут продать свою землю, получить живые деньги здесь и сейчас», - предупреждает Лазарев.

По его словам, это позволит латифундистам очень дешево и в короткие сроки скупить землю, потому что паевики будут ее продавать.

«Второй момент – это банк. То есть люди будут брать кредиты под залог земли. Более того, не просто только паевики, но и фермеры, которые работают. Они их будут вынуждать, я полагаю. Они будут предлагать более удобные условия взять кредит, если он под залог поставит землю, а не что-либо другое», - сказал аналитик.

Он отметил, что дальше в Украину зайдут транснационалы, которые демпингуют рынок. У них есть колоссальная подушка безопасности, которой нет у фермеров. И украинцы будут покупать то, что дешевле, даже если это будет не отечественный производитель.

«Фермеры будут работать сначала в ноль, а потом в минус. Дотянется эта ситуация до того, что они не смогут платить кредиты. Значит, банки придут, скажут: «Уважаемые друзья, вы по кредиту не будете платить, у нас такие-то условия и уговоры, значит, мы у вас конфискуем землю». Эта земля передается банкам, а банк, как я уже ранее сказал, может ее реализовать среди юридических лиц, и в том числе через дочерние юридические лица транснациональных корпораций», - подытожил Лазарев.

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