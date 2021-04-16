Земля не является товаром, а есть средством производства, поэтому ее нельзя продавать по цене товара.
Об этом сказал политический консультант Александр Лазарев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Земля - это не товар, это средство производства. И это очень важно, потому что продавая средство производства по цене товара - мы рано или поздно оказываемся просто без ничего. То есть, из нас даже великого аграрного государства не получится”, - сказал Александр Лазарев.
Он отметил, что референдум о продаже земли иностранцам необходим, поскольку это народная собственность.
“Власть их не создавала, что она может ими распоряжаться, кому продать их, кому не продать. Поэтому, народ прямым волеизъявлением, без посредников - не делегируя, не через депутатов - должен этот вопрос решать”, - добавил политический консультант.
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По его словам, когда этот закон голосовался - там уже был заложен механизм продажи земли иностранцам.
“Через банки. То есть, там напрямую не было иностранных контрагентов, и не было юридических лиц. Но тем не менее, они разрешили банкам кредитовать покупку земли фермерам, и потом отчуждать землю. А отчужденную землю имеют право уже продавать кому угодно. То есть, юридическим лицам. А в юридические лица могут входить нерезиденты Украины”, - отметил Лазарев.
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