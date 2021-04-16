К чему приведёт открытие рынка земли в Украине? Способно ли оно улучшить экономическую ситуацию в стране?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический консультант и аналитик Александр Лазарев.

«Такая ситуация с землёй, как у нас, была в Бразилии – и она привела к созданию фавел вокруг Рио-де-Жанейро. Она возникла именно после открытия рынка земли – люди были вынуждены продавать землю задёшево, и её стали скупать латифундисты и транснациональные компании. Они стали автоматизировать производство, спрос на рабочую силу был сведён к минимуму. Примерно это происходит и сейчас», - рассказывает аналитик.

Как следствие этого, в сёлах люди стали массово терять работу. Начали закрываться вспомогательные места – то есть рабочие места в тех отраслях, на которые раньше люди тратили деньги. Бразильцам пришлось отправляться в большие города в поисках лучшей доли.

«Но большие города, в том числе Рио-де-Жанейро, не смогли их принять – там тоже не хватало рабочих мест. Люди не смогли прокормиться, не смогли купить жильё – и начали выстраивать трущобы вокруг центральных городов. В трущобах растёт криминогенная обстановка, и то же самое сейчас может произойти в Украине. Всё это необходимо учитывать как риски. Запуская рынок земли, Украина рискует повторить судьбу Бразилии. Поэтому я считаю, что делать это сейчас – контрпродуктивно», - делает вывод Александр Лазарев.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей Кущ предсказывал последствия открытия рынка земли.

Также на эту тему высказывался Тарас Загородний.



