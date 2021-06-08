Украина готовится начать свободную продажу земли. Каких последствий следует ждать? Об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказывает политолог Александр Лазарев.

«Европейский рынок аграрной продукции уже поделен, и пускать на него Украину никто не собирается. Зачем? В 2015 году германский Бундестаг рассматривал вопрос о строительстве нового большегрузного самолёта, и рассматривали предложение от нашего «Антонова». В итоге немцы построили самолёт у себя – дороже и с меньшей грузоподъёмностью. И объяснили: вы что, хотите, чтобы мы в Украине создавали рабочие места? Мы лучше поддержим свою экономику. Немцы со своей точки зрения поступили правильно – а мы со своей точки зрения всё делаем неправильно. И открытие рынка земли приведёт к её концентрации в больших латифундиях», - считает гость программы.

По его словам, земля посредством банков будет передана тому, кому её и планируется передать.

«Не зря же у нас уничтожали банковскую систему. Её ставили под контроль Нацбанка, а Нацбанк фактически управляется через структуры МВФ. Это не случайные вещи – это продуманная и целенаправленная схема по отчуждению нашего имущества. Мы ведь настолько завязли в кредитной кабале, что нам уже нечем расплачиваться», - говорит Александр Лазарев.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал условия, при которых Украина могла бы стать транзитным государством.

Также Лазарев объяснил, почему для США очень важен Северный морской путь, который контролирует Россия.