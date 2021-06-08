Украина готовится начать свободную продажу земли. Каких последствий следует ждать? Об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказывает политолог Александр Лазарев.
«Европейский рынок аграрной продукции уже поделен, и пускать на него Украину никто не собирается. Зачем? В 2015 году германский Бундестаг рассматривал вопрос о строительстве нового большегрузного самолёта, и рассматривали предложение от нашего «Антонова». В итоге немцы построили самолёт у себя – дороже и с меньшей грузоподъёмностью. И объяснили: вы что, хотите, чтобы мы в Украине создавали рабочие места? Мы лучше поддержим свою экономику. Немцы со своей точки зрения поступили правильно – а мы со своей точки зрения всё делаем неправильно. И открытие рынка земли приведёт к её концентрации в больших латифундиях», - считает гость программы.
По его словам, земля посредством банков будет передана тому, кому её и планируется передать.
«Не зря же у нас уничтожали банковскую систему. Её ставили под контроль Нацбанка, а Нацбанк фактически управляется через структуры МВФ. Это не случайные вещи – это продуманная и целенаправленная схема по отчуждению нашего имущества. Мы ведь настолько завязли в кредитной кабале, что нам уже нечем расплачиваться», - говорит Александр Лазарев.
Ранее, как сообщает Politeka, он назвал условия, при которых Украина могла бы стать транзитным государством.
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Также Лазарев объяснил, почему для США очень важен Северный морской путь, который контролирует Россия.