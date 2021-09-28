Равнозначны ли понятия «олигарх» и «монополист»? Свои мысли по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает эксперт по вопросам безопасности, офицер СБУ в запасе, конфликтолог Владимир Мулык.

«Что это значит – быть гражданином страны? Дело ведь не сводится к какой-то бумажке с печатью. Гражданин – это совладелец всех природных монополий своей страны. Земля, лес, руда, нефть, газ – всё это принадлежит гражданам. У олигархов есть своя доля, но природные богатства страны принадлежат её гражданам. Это заложено в общественном договоре. Зеленский в своё время сказал, что у нас в стране каждый – президент. Но в этом смысле у нас и каждый – олигарх. И очень скоро у нас наступит такое положение, когда каждый возомнит себя и президентом, и олигархом, и будет тянуть в свою сторону. Речь идёт не о простых работягах, а, например, о главах администраций», - полагает эксперт.

По его мнению, этот фактор должен будет сработать после того, как центральная власть переложит на регионы ответственность за коммунальные тарифы.

«Газ по цене в два раза выше настоящей покупает центральная власть, но отвечать за это придётся регионам», - отмечает Владимир Мулык.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Александр Лазарев дал прогноз последствий закона о деолигархизации.