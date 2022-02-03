Либерализация торговли украинской властью может привести к экономической экспансии иностранных производителей и к уничтожению отечественной промышленности. Об этом написал на своей странице в Фейсбук политолог Александр Лазарев. Публикуем материал без комментариев и ремарок.

Дорогие друзья, подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной. Сейчас нам подадут его, как очередное достижение нашей власти. Но так ли это?

Дело в том, что свободная торговля с Турцией - это игра в одни ворота.

Давайте посмотрим что мы экспортируем и что импортируем.

В прошлом году экспорт в Турцию на 80% состоял из металлов и зерновых. То есть структура украинского экспорта в Турцию носит ярко выраженный сырьевой характер. Для примера можно сравнить, с вышеуказанным показателем, долю машиностроительной продукции - она составляет всего 3%.

При этом, в импорте из Турции преобладают: продукция машиностроения (24,1%), легкой промышленности (16,1%), овощи и фрукты (13,1%), продукты нефтепереработки, фармацевтические препараты и разнообразная химическая продукция.

Иными словами, подписывая договор о свободной торговле, мы ставим себя в неравные условия, ведь создавая условия для экспорта сырья, мы автоматически открываем свой рынок для экспорта продукта с высокой добавочной стоимостью. Что в итоге нанесёт удар по отечественному производителю!

Разумеется, в защиту данной инициативы, могут сказать, что и Турция откроет нам возможность экспортировать индустриальный продукт и продукт переработки, но!

Ключевое НО - состоит в том, что рынок Турции не нуждается в нашей промышленной продукции, в тех объёмах, которые способны покрывать риски.

Но даже если предположить, что у нас есть что предложить турецким партнерам, то все равно конкуренцию мы не сможем выдержать, ведь в Турции работают мощные государственные программы по поддержке своего производителя. У нас подобное оставляет желать лучшего.

Но даже если бы и не господдержка, то сравните цены на газ для промышленности: в Турции средняя цена - 472$; а в Украине - 1440$.

А к этому ещё добавьте, мировых производителей подобной продукции, которые имеют неограниченный, по сравнению с нами, доступ к деньгам…

Стоит ли о чём-то ещё говорить? О какой конкуренции??

Поэтому, по оценкам экономистов, подобная либерализация торговли приведет к замедлению темпов роста отечественного ВВП на 1,5%, а перерабатывающего производства – на 8,8%.

Фактически, подобные соглашения, приведут, исключительно, к экономической экспансии иностранных производителей и к уничтожению отечественной промышленности.

Ps.

Вопрос здесь только один - наши власти, сдавая долю рынка, в доле, или по глупости?