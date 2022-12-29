Об этом пишет портал Delo.ua.

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Александр Щипцов, он же Печерский, он же Яшин - лидер и организатор российской Организованной преступной группировки "Химпром", длительно находившийся в международном розыске Интерпола и скрывавшийся от правосудия в Украине, в феврале-мае 2022 года был снят с розыска.

Об этом редакция узнала от источников в правоохранительных органах. Причина изъятия карты Щипцова из Интерпола – наличие у последнего украинского гражданства, что мешало выдать его заявителю – то есть России. Однако, по данным редакции, позже летом 2022 г. украинские документы Щипцова стали недействительными. Отметим, что аннулирование украинских паспортов Щипцова позволяет российским правоохранителям отправить повторный запрос о задержании и экстрадиции Щипцова.

Александр Щипцов, он же Печерский, он Яшин в базе Итерпол.

Международная ОПГ "Химпром" имени Щипцова

Россиянин Александр Щипцов 1988 года стал заметной фигурой в преступном мире России еще в 2014 году. Именно тогда он создал организованную преступную группировку "Химпром", успешно развивавшую сеть сбыта наркотиков через интернет. Оборот ОПГ исчислялся огромными суммами – в СМИ сообщалось десятки миллионов долларов ежемесячно, а российские силовики в результате возбудили в 2017 году против Химпрома дело об отмывании 2,4 миллиарда рублей.

Схема работала просто и даже можно сказать нагло — в сети Интернет был создан интернет-магазин "Химпром", а в онлайн-мессенджерах преступники размещали рекламные объявления о продаже наркотиков с ценами и схемами покупки. В соцсетях множились "дубли" "Химпрома" – региональные сайты с многозначными названиями, под чьими вывесками вовсю продавались наркотики. "Нарикелла", Элитшоп, "Бакс", "Заря", "Сосед", "МоЗайка" - вот только некоторые названия из сотен других. Следует ли говорить, что все сайты жили очень недолго – постоянно меняя адреса в сети с целью маскировки от правоохранительных органов.

Практически с самого начала "Химпром" под руководством Яшина и его соратников превратился из локального ОПГ в международную преступную сеть — началась массовая вербовка участников группировки в Украине.

В СМИ писали, что под видом международных логистических компаний, в украинских изданиях размещались вакансии, предлагавшие "высокооплачиваемую работу как курьеры или экспедиторы на территории России". При этом собеседования с кандидатами проводились в крупных украинских городах, в том числе в Киеве. К делу подходили серьезно: собеседования с использованием детектора лжи, экспресс-курсы по правилам коммуникаций с клиентами, использование платежных систем, особое внимание в "Химпроме" уделялось способам перевозки и упаковки наркотиков, а также способам организации тайников.

Если кандидат проходил все стадии подготовки, "химпромовцы" Яшина снабжали его банковскими карточками, оформленными на подставных лиц, фиктивными паспортами и российскими водительскими правами.

Кстати, о размахе “Химпрома” можно судить по сухому пресс-релизу российских силовиков, пытавшихся разгромить группировки в 2017 году, более 2 млн. рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины».

"Украинец" с фальшивым паспортом

По словам украинского адвоката Дмитрия Каленова, Щипцов, продолжая руководить "Химпромом", в 2014 году легализовался в Украине, незаконно получив украинский паспорт. Надо это было для того, чтобы избежать экстрадиции по линии Интерпола. Да и в России он был нужен силовикам.

В настоящее время Щипцов-Яшин-Печерский находится в розыске по статье УК РФ Статья 228: "производство и распространение наркотических веществ".

Как стало известно редакции из достоверных источников, Яшин-Щипцов имеет еще один паспорт и водительское удостоверение - Абрамов Валерий Сергеевич, проживающий по адресу: Киев, Деревлянская улица 19.

"Насколько нам известно, в мае 2017 года он был объявлен в федеральный розыск Российской Федерации. В июле 2017 года Щипцов был объявлен в международный розыск через Интерпол, поэтому во избежание российского правосудия он находится на территории Украины. Еще в 2014 году Щипцов получает два фальшивых паспорта, первый по фамилии – Яшин Александр Юрьевич – место рождения Российская Федерация, второй по фамилии – Печерский Александр Константинович – место рождения Республика Молдова", - говорит адвокат.

Можно предположить, что Печерский — это фамилия, которую Щипцов взял, женившись на гражданке Украины — Печерской Арине Викторовне. Брак длился недолго — с 2016 по 2018 год и был прекращен по взаимному согласию.

Но если брак длился недолго, то деятельность "Химпрома" в Украине продолжается до сих пор, несмотря на войну. При этом спецслужбы Украины уже имели, как минимум, несколько возможностей прекратить преступную деятельность Щипцова и его ОПГ.

По данным адвоката Дмитрия Каленова, деятельность приносила "Химпрому" около 20 млн долларов в месяц и около четверти миллиарда условных единиц в год.

"Он создал и возглавил преступную организацию, которая под четкой иерархией занимается данной преступной деятельностью. Учитывая это – 18 октября 2019 года в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины было возбуждено также два уголовных дела в отношении вышеуказанного лица – Щипцова Александра Юрьевича, 1 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации) и по части 3 статьи 307 УК Украины (изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, организованной преступной организации)", - заявил Каленов.

Нельзя сказать, что украинские силовики игнорировали деятельность Щипцова и "Химпрома", вот только результатов приходится ждать слишком долго.

Так, в 2019 году СБУ заявила о разоблачении группировки Щипцова. Тогда следствием было установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть продаж наркотиков по криптовалюте на территории стран бывшего СНГ. Продажа производилась через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Телеграмм". В дальнейшем криптовалюта обналичивалась, а деньги легализовались в Украине.

Улов СБУ был богат. В ходе операции было задержано двадцать человек, проведено 80 обысков, изъяты деньги, золото и украшения на $5 млн, черная бухгалтерия, наркотики, огнестрельное оружие, взрывчатка, спецтехника. Так, в Киеве во время обысков в частном доме на Осокорках силовики обнаружили нарколабораторию, изъяв оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам «черного рынка» более 20 млн. грн.

Однако реальные сроки задержанные не получили до сих пор - все еще продолжается досудебное следствие. Через год против деятельности ОПГ даже митинговали под офисом у Генпрокурора.

"Химпром" при деле

С началом войны России против Украины в феврале 2022 года для Щипцова многое изменилось. Поскольку украинские власти прекратили какие-либо коммуникации с представителями России, запрос об экстрадиции Щипцова по линии Интерпола в РФ стал невозможен. По данным редакции в период с февраля по май 2022 года, Щипцов-Печерский перестал интересовать "Интерпол".

Однако собеседники редакции в правоохранительных органах говорят, что летом 2022 года все документы, позволявшие Щипцову жить в Украине, были аннулированы. Такая ситуация – зеленый свет для украинских силовиков, которые могли бы активизировать и следствие по делу "Химпрома", которое длится уже не один год.

Из источников в правоохранительных органах редакции стало известно, что Щипцов-Печерский задержан украинскими силовиками и находится в СИЗО. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Щипцова в РФ.