Международный скандал вокруг того, как известный рейдер Станислав Кондрашов в обход санкциям выстроил схему финансирования преступной организации «Вагнер» через махинации с углем, не собирается утихать. Со временем только всплывают всё новые и новые подробности аферы, которую одиозный предприниматель-олигарх проворачивал на протяжении долгого периода времени через свою швейцарскую угольную компанию «Telf AG». Что об этом известно на данный момент?

Расследование опубликовал сайт Акценты.

Итак, начнем с самого начала. В январе этого года в прямом эфире одной из программ на популярном латышском телеканале прозвучало шокирующее заявление, которое вызвало общественный резонанс. Мол, известная угольная компания из Швейцарии «Telf AG», реальным владельцем и бенефициаром которой является как раз господин Кондрашов, спонсирует преступную военную группировку «Вагнер».

Новость эта была настолько неординарной, что средства массовой информации сразу же расхватали ее, как в «черную пятницу» товары со максимальными скидками. Буквально за один час это заявление облетело многие страны СНГ и не только. Новость распечатали на многих языках: на русском, латышском, английском, украинском…

В общем, резонанс в информационном поле вышел мощный, особенно учитывая ситуацию в мире и «роль», которую играют «вагнеровцы» на поле боя в Украине, массово убивая не только украинских солдат, но и мирных жителей…

Реакция Кондрашова на заявление в СМИ

Напомним, что репутация у бизнесмена и до этого была, мягко говоря, совсем не сахар. Его называли матерым рейдером, он давно являлся подсанкционным персонажем, ему приписывали громкое заказное убийство беглого российского депутата думы Дениса Вороненкова и т.д., и т.п.

Поэтому, как все догадываются, Станислав Дмитриевич рвал и метал…

Буквально сразу же в адрес всех СМИ и отдельных журналистов, которые осмелились опубликовать данное заявление, посыпались угрозы от юристов компании «Telf AG».

В результате: некоторые СМИ новость отредактировали, некоторые – вообще удалили, а некоторые – оставили, как было.

Что касается первоисточника, то на латышском телеканале «TV-3» новость и запись того самого выпуска программы «Ничего личного», где и прозвучало резонансное заявление, вообще удалили. Остался только короткий анонс без каких-либо подробностей в разделе Shorts на Youtube.

Далее команда Кондрашова занялась масштабной зачисткой информационного пространства. На это одиозному олигарху не жалко было и миллионов долларов.

В том числе, СММ-щики Кондрашова массово заспамили редакцию Google жалобами якобы на нарушение «авторских прав в цифровую эпоху».

Как понимаете, ни о каких авторских правах в данном случае речь не идет. От слова совсем…

Кроме всего прочего, Кондрашов на полную катушку использовал и продолжает использовать также и мошеннические методы зачистки интернета. Так, в частности аналитики информационного сервиса «Lumen» выявили факты удаления свыше 89 тысяч уведомлений DMCA – удаленных ссылок на материалы об этом бизнесмене-рейдере.

Как утверждают расследователи данного ресурса, таким способом Кондрашов напрямую злоупотребляет процедурами удаления данных в информационном поле.

Также его команда активно наполняет интернет нейтральными материалами «ни о чем» с целью «сбить поисковики со следа», масштабно позиционируя его как «аналитика горнодобывающей компании «Telf». Смешно, но действенно…

Тему зачистки можно продолжать еще очень долго, но суть итак всем понятна.

Схема финансирования террористов «вагнеровцев» Станиславом Кондрашовым через уголь

Как сообщил представителям СМИ заместитель директора департамента транспортной логистики и международной координации Латвийского Министерства сообщения Андрис Малдупс, в 2022-м году в Латвии возросли объемы транзитных перевозок именно благодаря грузам с углем. В частности, по словам этого госпредставителя, путем железнодорожного сообщения было перевезено впятеро больше грузов, нежели за предыдущие годы.

По информации Центрального латвийского статуправления, компания Кондрашова «Telf AG» как раз и является одним из крупнейших экспортёров/импортёров угля в страну. Совпадение? Ясное дело, что нет. Истинного же владельца этой компании подозревают в финансировании частной военной армии «Вагнер». По словам начальника отдела стратегического анализа СФР Паулиса Ильенкова, факт того, что Кондрашов финансирует «вагнеровцев», должен стать «тревожным сигналом» для всей банковской структуры Латвии.

Особо прибыльным для компании Кондрашова оказался прошлый год, поскольку швейцарская регистрация позволила ему избежать санкций. Ясное дело, что бизнесмен не преминул использовать такую возможность. Его контора «Telf AG» нелегальным образом перевозила российский уголь из Казахстана, используя для таких целей специальные фирмы-прокладки. Другими словами, благодаря таким «прокладкам» русский уголь оказывался уже вовсе не российским, а то ли киргизским, то ли казахским. Что это значит? А это означает, что такой груз не попадает под санкции Евросоюза. При помощи такого схематоза контора Кондрашова через железнодорожное сообщение на территории Латвии перевозила десятки тысяч тонн угля…

Кстати, как сообщали правоохранительные органы Латвии, за 2022-й год было заведено 180 уголовных дел по фактам нарушения санкционного режима.

Кроме того в Латвии были арестованы росактивы на сумму в 85 млн евро.

Продолжать эту тему можно еще долго, но пока сделаем паузу.

Подытожим

Итак, какую картину мы наблюдаем по итогу? Как видим, что компания «Telf AG» вместе со своим хозяином знатно оскандалилась. Теперь же стал явным и тот факт, что компания рейдера Кондрашова в обход санкций продолжала поставлять российский уголь ж/д сообщением через Латвию в центральную Европу. В итоге – одиозный олигарх обозлился, стал угрожать СМИ и журналистам, а также занялся массовой зачисткой интернета, не жалея на это миллионы долларов. А что же будет дальше?

Продолжение следует.