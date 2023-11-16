У украинской компании GSC Game World, которая является разработчиком разработчика игры S.T.A.L.K.E.R., сменился бенефициарный владелец – им стал Максим Криппа.



Сообщает ЕП.

Как свидетельствуют данные Опендатабота, эксвладелец GSC Game World Григорович Сергей был удален из списка владельцев 22 сентября этого года.

Издание, ссылаясь на данные YouControl, отмечает, что основателем GSC UKRAINE LLC значится GSC GAME WORLD GLOBAL LTD с регистрацией на Кипре. Конечным бенефициаром последней действительно является Криппа Максим Владимирович, хоть и гражданин Украины, но зарегистрированный в ОАЭ. Возраст предприятия составляет 251 день.

В профайле компании указано:

дату регистрации – 8 марта 2023 года;

уставный капитал составляет 100 тысяч гривен;

руководитель компании (Ткаченко Екатерина Владимировна) занимает свой пост с 21 сентября 2023;

конечным бенефициаром в прошлом был Григорович Сергей Константинович.

Предыдущий владелец GSC Game World Григорович фигурирует в документах еще двух компаний, связанных с брендом GSC: он был руководителем частного научно-внедренческого предприятия "GSS-ГЕЙМ УОРЛД" (свидетельство НДС было аннулировано еще в 2002 году) и до 5 сентября 2023 был конечным бенефициарным владельцем ООО "МИР ИГР", которому принадлежит торговая марка "GSC Game World". Сейчас бенефициаром компании со 100% значится Рашковская Татьяна Николаевна.

Максим Криппа, в свою очередь, связан с еще несколькими юрлицами, имеющими отношение к игровой индустрии. С июля 2022 г. он является конечным бенефициарным владельцем самой известной украинской киберспортивной команды NaVi (Natus Vincere). А также имеет связи с Maincast, занимающейся киберспортивными трансляциями, и владеет долей компании более 25%.

В общей сложности Криппа имеет отношение к 22 компаниям и пять из них требуют внимания. Согласно расследованиям Forbes в сентябре 2022 года, а также в марте и августе этого года, Криппу связывают с беттинговой компанией GGBet и сетью казино "Вулкан". Согласно с другим расследованием, Natus Vincere и Maincast принадлежат людям, продолжающим вести свою деятельность на территории РФ.