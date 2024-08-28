Регистрация компании в Гонконге открывает доступ к международным инвестиционным возможностям. Гонконг зарекомендовал себя как прогрессивный бизнес-центр. Настоящая статья представляет собой краткое введение в правовую систему данной юрисдикции. Ознакомление с материалом может быть актуальным для тех, кто намеревается купить или создать компанию в Гонконге.
В каких моментах выиграют предприниматели, открыв компанию в Гонконге?
Гонконг занимает позицию одного из ведущих финансовых центров на международной арене. Основные выгоды от учреждения компании в Гонконге включают:
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Доступ к развитой финансовой инфраструктуре.
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Высокий уровень конкурентоспособности экономики.
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Процедура регистрации компаний в Гонконге свободна от бюрократических препятствий.
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Отсутствие ограничений на привлечение иностранных граждан в качестве директоров гонконгских компаний.
Благодаря отсутствию валютного регулирования, свободному перемещению капитала и специалистов, Гонконг поддерживает выгодные условия для осуществления международной деятельности. Если Вы планируете открыть компанию в Гонконге, наша команда может предоставить Вам полную поддержку и комплексные услуги по сопровождению международного бизнеса.
Шаги по регистрации компании в Гонконге
Открытие бизнеса в Гонконге дает иностранным соискателям значимую преференцию — иностранные граждане могут выступать полноправными владельцами компаний. Поэтапный процесс регистрации бизнеса в Гонконге:
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Выбор правовой формы.
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Проверка и резервирование наименования.
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Подготовка учредительных документов.
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Подача заявки и полного пакета документов в Реестр компаний.
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Уплата пошлин за регистрацию.
Этапы после регистрации включают открытие банковского счета в Гонконге, а также получение соответствующих лицензий и разрешений. Лица, планирующие учреждение бизнеса в Гонконге, могут выбрать из доступных корпоративных форм:
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Liability Companies.
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Partnerships.
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Branch.
Открыть фирму в Гонконге может быть выгодно в таких ведущих отраслях:
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Финансовые услуги.
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Торговля и логистика.
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Информационные технологии и инновации.
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Туризм и гостиничный бизнес.
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Профессиональные услуги.
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Медиа и креативные индустрии.
Регистрация компании в Гонконге на нерезидента: основы налогообложения
Компании облагаются налогом только на доходы, полученные в пределах Гонконга. Доходы, поступающие из-за пределов Гонконга, не подлежат налогообложению (0%). Стандартная ставка налога на прибыль составляет 16.5% для корпораций. Однако прибыль до 2 млн гонконгских долларов облагается пониженной ставкой 8.25%. НДС, налоги на дивиденды, прирост капитала и наследство не установлены. Компаниям требуется ежегодно подавать налоговую декларацию и финансовую отчетность.
Заключение
Регистрация гонконгской компании способна открыть для предпринимателей обширный спектр инвестиционных перспектив. Гонконг известен развитой инфраструктурой, низконалоговой политикой и стабильной правовой системой. Эти преимущества позволяют предпринимателям эффективно управлять своими финансами и оптимизировать налоговые затраты. Команда специалистов YB Case может оказать комплексное сопровождение в процессе регистрации компаний в Гонконге.