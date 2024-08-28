Регистрация компании в Гонконге открывает доступ к международным инвестиционным возможностям. Гонконг зарекомендовал себя как прогрессивный бизнес-центр. Настоящая статья представляет собой краткое введение в правовую систему данной юрисдикции. Ознакомление с материалом может быть актуальным для тех, кто намеревается купить или создать компанию в Гонконге.

В каких моментах выиграют предприниматели, открыв компанию в Гонконге?

Гонконг занимает позицию одного из ведущих финансовых центров на международной арене. Основные выгоды от учреждения компании в Гонконге включают:

Доступ к развитой финансовой инфраструктуре.

Высокий уровень конкурентоспособности экономики.

Процедура регистрации компаний в Гонконге свободна от бюрократических препятствий.

Отсутствие ограничений на привлечение иностранных граждан в качестве директоров гонконгских компаний.

Благодаря отсутствию валютного регулирования, свободному перемещению капитала и специалистов, Гонконг поддерживает выгодные условия для осуществления международной деятельности. Если Вы планируете открыть компанию в Гонконге, наша команда может предоставить Вам полную поддержку и комплексные услуги по сопровождению международного бизнеса.

Шаги по регистрации компании в Гонконге

Открытие бизнеса в Гонконге дает иностранным соискателям значимую преференцию — иностранные граждане могут выступать полноправными владельцами компаний. Поэтапный процесс регистрации бизнеса в Гонконге:

Выбор правовой формы. Проверка и резервирование наименования. Подготовка учредительных документов. Подача заявки и полного пакета документов в Реестр компаний. Уплата пошлин за регистрацию.

Этапы после регистрации включают открытие банковского счета в Гонконге, а также получение соответствующих лицензий и разрешений. Лица, планирующие учреждение бизнеса в Гонконге, могут выбрать из доступных корпоративных форм:

Liability Companies.

Partnerships.

Branch.

Открыть фирму в Гонконге может быть выгодно в таких ведущих отраслях:

Финансовые услуги.

Торговля и логистика.

Информационные технологии и инновации.

Туризм и гостиничный бизнес.

Профессиональные услуги.

Медиа и креативные индустрии.

Регистрация компании в Гонконге на нерезидента: основы налогообложения

Компании облагаются налогом только на доходы, полученные в пределах Гонконга. Доходы, поступающие из-за пределов Гонконга, не подлежат налогообложению (0%). Стандартная ставка налога на прибыль составляет 16.5% для корпораций. Однако прибыль до 2 млн гонконгских долларов облагается пониженной ставкой 8.25%. НДС, налоги на дивиденды, прирост капитала и наследство не установлены. Компаниям требуется ежегодно подавать налоговую декларацию и финансовую отчетность.

Заключение

Регистрация гонконгской компании способна открыть для предпринимателей обширный спектр инвестиционных перспектив. Гонконг известен развитой инфраструктурой, низконалоговой политикой и стабильной правовой системой. Эти преимущества позволяют предпринимателям эффективно управлять своими финансами и оптимизировать налоговые затраты. Команда специалистов YB Case может оказать комплексное сопровождение в процессе регистрации компаний в Гонконге.