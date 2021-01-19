В Україні планують знову збільшити прожитковий мінімум для дітей

Як нагадує Politeka.net, останній раз його підвищували в грудні 2020 року, після цього сума для дітей до шести років становить 1921 гривню, а для дітей до 18 років - 2395 гривень. Наступне підвищення українцям слід чекати тільки через півроку, пише "ТСН", воно заплановане на 1 липня.

Цього літа мінімальну суму для проживання милишів зафіксують на рівні 2013 гривень, а для дітей старшого віку виплати складуть 2510 гривень. Крім того, підвищити дитячий прожитковий мінімум збираються з 1 грудня 2021 року - до 2100 і 2618 гривень відповідно.

При этом выплаты украинцам при рождении ребенка в 2021 году не вырастут. Сейчас семья получит 10320 гривен сразу после появления малыша на света, а потом им каждый месяц будут выплачивать по 860 гривен, пока детям не исполнится три года.

Варто нагадати, що з 1 грудня в Україні збільшили також розмір допомоги дітям-сиротам і мінімальні виплати для безробітних у декреті. Закон передбачає для сиріт до шести років, які перебувають під опікою, виплати в розмірі двох з половиною прожиткових мінімумів, зараз їх розмір становить 3803 гривні, з 1 липня збільшиться до 5033 гривень, з 1 грудня - до 5250 гривень. Для дітей 6-18 років аналогічні виплати теж будуть рости і до кінця 2021 року складуть 6545 гривень. Якщо ж у дитини-сироти є інвалідність, то йому повинні виплачувати не менше трьох з половиною прожиткових мінімумів.

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