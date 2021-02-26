Глава наглядової ради Асоціації Біоенергетиків України, народний депутат 4-го скликання Володимир Майстришин в ефірі програми «Романенко. Беседы» розповів, як вирішити тарифну проблему.

Він нагадав, як голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв обґрунтував підвищення ціни на український газ.

«Коболєва запитали: «Ви підняли ціну на газ українського видобування у кілька разів і продаєте своєму ж населенню за цією ціною». Він зізнався, що в цьому підвищенні ціни є податки. З цього ж податку платяться пенсії, субсидії, тощо. Тобто ми перейшли на додатковий податок сплати на газ без Верховної Ради. Тобто Верховна Рада усунулась від цього податку. Можливо, в цьому є сенс. Але ви маєте відверто показати, який податок ви сплачуєте, куди ці податки йдуть», - каже Майстришин.

Він назвав НАК «Нафтогаз» «великим пилососом».

«Він відбирає гроші за рахунок тарифу і потім перерозподіляє до бюджету. Тобто з’явився інший центр розподілу коштів. Але розподіл коштів визначається Державним бюджетом України», - констатує експерт.

Майстришин погодився з твердженням, що НАК «Нафтогаз» – це податковий агент, який не є прозорим і не відповідає справедливості.

На його думку, ціни треба було б відрегулювати, щоб вони відповідали економічній собівартості.

«За останні 4 роки НАК «Нафтогаз» направив понад 200 млрд грн на розвиток газової галузі. Тобто на збільшення видобування газу. Досягнули зменшення деградації свердловин всього-на-всього і збільшили до мільярда кубів. Тобто вартість ось цього мільярда кубів газу нам обійшлася в 200 млрд», - заявив він.

Майстришин зазначив, що тарифну політику можливо вирішити тільки тоді, коли ми усунемо монополіста з газового ринку.

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