До чого призведе відкриття ринку землі в Україні? Чи здатне воно поліпшити економічну ситуацію в країні?

Свою думку в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політичний консультант і аналітик Олександр Лазарєв.

«Така ситуація з землею, як у нас, була в Бразилії - і вона привела до створення фавел навколо Ріо-де-Жанейро. Вона виникла саме після відкриття ринку землі - люди були змушені продавати землю задешево, і її стали скуповувати латифундисти та транснаціональні компанії. Вони стали автоматизувати виробництво, попит на робочу силу був зведений до мінімуму. Приблизно це відбувається і зараз», - розповідає аналітик.

Як наслідок цього, в селах люди стали масово втрачати роботу. Почали закриватися допоміжні місця - тобто робочі місця в тих галузях, на які раніше люди витрачали гроші. Бразильцям довелося вирушати в великі міста в пошуках кращої долі.

«Але великі міста, в тому числі Ріо-де-Жанейро, не змогли їх прийняти - там теж не вистачало робочих місць. Люди не змогли прогодуватися, не змогли купити житло - і почали вибудовувати нетрі навколо центральних міст. У нетрях росте криміногенна обстава, і те ж саме зараз може статися в Україні. Все це необхідно враховувати як ризики. Запускаючи ринок землі, Україна ризикує повторити долю Бразилії. Тому я вважаю, що робити це зараз - контрпродуктивно», - робить висновок Олександр Лазарєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, Олексій Кущ передбачав наслідки відкриття ринку землі.

Також на цю тему висловлювався Тарас Загородній.