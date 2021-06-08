Україна готується почати вільний продаж землі. Яких наслідків слід чекати? Про це у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розповідає політолог Олександр Лазарєв.

«Європейський ринок аграрної продукції вже поділений, і пускати на нього Україну ніхто не збирається. Навіщо? У 2015 році німецький Бундестаг розглядав питання про будівництво нового великовантажного літака, і розглядали пропозицію від нашого «Антонова». В результаті німці побудували літак у себе - дорожче і з меншою вантажністю. І пояснили: ви що, хочете, щоб ми в Україні створювали робочі місця? Ми краще підтримаємо свою економіку. Німці зі своєї точки зору вчинили правильно - а ми зі своєї точки зору все робимо неправильно. І відкриття ринку землі призведе до її концентрації у великих латифундіях», - вважає гість програми.

За його словами, земля за допомогою банків буде передана тому, кому її й планується передати.

«Не дарма ж у нас знищували банківську систему. Її ставили під контроль Нацбанку, а Нацбанк фактично управляється через структури МВФ. Це не випадкові речі - це продумана і цілеспрямована схема по відчуженню нашого майна. Адже ми настільки загрузли в кредитній кабалі, що нам вже нічим розплачуватися», - говорить Олександр Лазарєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він назвав умови, за якими Україна могла б стати транзитною державою.

Також Лазарєв пояснив, чому для США дуже важливий Північний морський шлях, який контролює Росія.