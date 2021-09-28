Чи рівнозначні поняття «олігарх» і «монополіст»? Свої думки з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» висловлює експерт з питань безпеки, офіцер СБУ в запасі, конфліктолог Володимир Мулик.
«Що це означає – бути громадянином країни? Адже справа не зводиться до якогось папірця з печаткою. Громадянин – це співвласник всіх природних монополій своєї країни. Земля, ліс, руда, нафта, газ – все це належить громадянам. У олігархів є своя частка, але природні багатства країни належать її громадянам. Це закладено в суспільний договір. Зеленський свого часу сказав, що у нас в країні кожен – президент. Але в цьому сенсі у нас і кожен – олігарх. І дуже скоро у нас наступить такий стан, коли кожен вважатиме себе і президентом, і олігархом, і буде тягнути у свою сторону. Мова йде не про простих роботяг, а, наприклад, про голів адміністрацій», - вважає експерт.
На його думку, цей фактор повинен буде спрацювати після того, як центральна влада перекладе на регіони відповідальність за комунальні тарифи.
«Газ за ціною у два рази вище справжньої купує центральна влада, але відповідати за це доведеться регіонам», - зазначає Володимир Мулик.
Як повідомляє Politeka, раніше політолог Олександр Лазарєв дав прогноз наслідків закону про деолігархізацію.
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Також Politeka повідомляла, що бізнесмен Вадим Гриб розповів про шкоду монополій для суспільства.