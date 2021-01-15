Клиенты "ПриватБанка" жалуются на списание денег посторонними фирмами без разрешения

Женщина по имени Вера в отзыве на сайте "Минфин" рассказала о транзакциях, в результате которых потеряла около 1200 гривен.

По словам украинки, в 2018 году она завела банковскую карточку "Универсальная" для личного использования в Киеве. В "ПриватБанке" специально уточнили, что она предназначена для расчета только в гривнах, а за границей ничего оплатить не получится.

"Карточкой пользовалась для получения платежей через Приват24 и для рассчета на кассах в магазинах Киева. Позавчера (13.01.2021) я случайно заметила в выписке платеж на сумму около 199 гривен и нашла еще пять таких же платежей", - пишет возмущенная клиентка. - "Ни номеров счетов, ни названия получателя в выписке нет. Сразу перевела все деньги с карточки и заблокировала".

Вера обратилась в "ПриватБанк", сотрудник проверил транзакцию, назвал компанию с некой "программой для похудения", куда ушли деньги, а также заявил, будто женщина сама подписалась на нее. Автор отзыва уверена, что не оформляла подписку.

"Мне не приходило запросов на подтверждение подобных платежей. Карточка гривневая, а рассчеты в USD, тоже странно, как банк такое пропустил. Еще странно, что это не вызвало подозрений у сотрудника банка", - отметила она и добавила, что полностью закрыла карту. - "В моем случае уже никаких надежд нет? Сумма почти 1200 гривен".

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