Украинцам грозит сразу несколько видов штрафов за обслуживание не на государственном языке

Как пишет Politeka.net, с 16 января 2021-го года появится обязетльное требование об обслуживании исключительно на украинском языке. Статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что правоохранители могут оштрафовать предпринимателей только после повторного нарушения, на первый раз обязаны только предупредить.

Размер составляет от 300 до 400 не облагаемых минимумов, на текущий момент нарушителям придется заплатить от 5100 до 6800 гривен. Стоит отметить, что вина падает не на сотрудника, заговорившем на другом языке, а на субъект хозяйствования, то есть - на владельца. Штраф необходимо оплатить за 15 дней, а представитель бизнеса обязан присутствовать при рассмотрении дела. Интересно, что штрафы за языковые нарушения в сфере обслуживания вступили в силу еще раньше, чем сами требования - с 8 января.

По закону, наказания предусмотрены за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", невыполнение распоряжений уполномоченного по вопросам языка - такие виды штрафов вступят в силу с 16 июля 2022 года, нормы языкового законодательства будут постепенно вводиться вплоть до 2030 года. Через два года языковой закон заставят соблюдать в разных сферах, включая медицину, спорт и веб-сайты. Нарушение грозит штрафом в размере 200-300 необлагаемых минимумов (3400 до 5100 гривен), после повторного нарушения сумма увеличивается до 500 – 700 минимумов или от 8500 до 11 900 гривен. Что касается требований омбудсмена, штраф составляет 100-200 минимумов, необлагаемых налогом (1700 – 3400 гривен).

Напомним, что украинцам придумали новые штрафы, кого и насколько оштрафуют с 14 января: "если в общественных заведениях..."

Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.

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