В субботу, 16 января, доллар в Украине немного подешевеет, однако в целом гривна будет стабильна
Нацбанк представил официальный курс валют в Украине на 16 января. Согласно новым цифрам, доллар ждет незначительное падение, а вот евро напротив укрепит позиции.
Так, курс доллара опустится на одну копейку и составит 28,05 гривен.
В свою очередь, официальный курс евро вырастет на 3 копейки и достигнет 34,01 гривны.
Также известно, что на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже подскочил на 7 копеек и 16 января составит 28,14 гривен, а в покупке - 28,12 гривен. Курс евро на межбанке в продаже увеличился на 3 копейки и составил 34,04 гривен.
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Стоит отметить, что аналитики ожидают, что гривна в первом полугодии 2021 года будет укрепляться.
Так, мы писали, что эксперты ждут, что курс доллара в первом квартале 2021 года пробьет психологическую отметку в 28 грн/$ и снизится до 27,6 грн/$.
Помимо этого, возобновление сотрудничества с МВФ положительно повлияет на тенденцию снижения курса доллара.
Также аналитики прогнозируют рост экономики Украины на 4,0% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Что касается инфляции, то она будет умеренной на уровне в 6,1%.
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