Сотрудников ПриватБанка продолжают обвинять в неправомерных действиях

Об этом говорится в свежей жалобе, которая появилась на портале Минфин.

По его словам, он был вынужден отказаться от карт государственного ПриватБанка, и для их закрытия ему пришлось несколько раз посещать отделение.

"Вынужден был отказаться от карт ПриватБанка из-за сильно неудобного мобильного приложения, но для закрытия последней карты пришлось три раза пытаться попасть в отделение, поскольку операторы работают чрезвычайно медленно", - написал мужчина в своей жалобе.

Помимо этого, клиент обвинил сотрудницу ПриватБанка в воростве его денег при закрытии карт.

"А самое главное — напоследок оператор, закрывая счет, украла несколько гривен, остававшихся на нем. Перечислила самовольно якобы на «благотворительность» и порезала карту на куски. 14.01.2021 в отделении на бул. Шевченко, 295а, г. Мариуполь", - добавил клиент в негативном отзыве.

В ПриватБанке молниеносно отреагировали на жалобу и заявили, что при закрытии карт украинцы могут самостоятельно выбрать, куда перечислить остаток средств.

"Вы всегда можете закрыть карту в веб-версии Приват24, в меню: Мои счета — Управление картой/счетом — Настройки и услуги — Закрытие карты. При закрытии карты вы имеете выбор, куда перевести остаток на другую карту, на благотворительность, на копилку. Обязательно разберемся, почему сотрудник не согласовал с вами вопрос относительно остатка. По результату проверки дополнительно Вас уведомим", - ответил сотрудник банка в комментариях.

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