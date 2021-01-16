В Украине планируют повысить выплаты для семей с детьми
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на finance.ua.
Так, в текущем году в Украине планируют поднять социальные выплаты для семей с детьми. В частности, планируется несколько повышений минимального прожиточного минимума, к которому привязаны в том числе и детские выплаты.
Также в 2021 году должен повыситься размер помощи детям-сиротам и минимальных декретных выплат для безработных. Новые суммы выплат родители начали получать с 1 декабря 2020 года.
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Отмечается, что с прошлого месяца, 1 декабря 2020 года, минимальный прожиточный минимум для детей в возрасте до шести лет был повышен до 1921 грн, а для детей возрастом от 6 до 18 лет - до 2395 гривен. Уже через полгода, с 1 июля, эти суммы возрастут до 2013 гривен и 2510 гривен соответственно. А в конце 2021 года, с 1 декабря, сумма до 2100 гривен и 2618 гривен.
Что же касается выплат для детей, над которыми установлена опека, эта сумма предусматривает два с половиной прожиточных минимумов. Для детей в возрасте до шести лет установлены такие выплаты: с 1 декабря 2020 года - 3803 гривны; с 1 июля 2021 года - 5033 гривны; с 1 декабря 2021 года - 5250 гривен. Для детей до 18 лет с 1 декабря 2020 года предусматриваются выплаты в сумме 5988 гривен; с 1 июля 2021 года - 6275 гривен; с 1 декабря 2021 года - 6545 гривен.
Если у ребенка, над которым установлена опека, есть инвалидность, ему предусматриваются другие выплаты - их размер составляет сумму трех с половиной прожиточых минимумов.
Также сообщается, что сумма выплат при рождении ребенка в новом году не изменится. Мамы, как и в 2020 году, получат сразу после родов 10 320 грн на ребенка, а далее будут получать по 860 грн от государства ежемесячно.
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