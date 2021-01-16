Появились подробности ограничения цены на газ для населения в Украине

Так, Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения, которым предлагается установить цену не выше 6,99 гривен с 1 февраля 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Документ сейчас находится на согласовании у других органов власти. Его могут вынести на следующее заседании Кабмина в среду, 20 января.

Документом предлагается установить предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 метр кубический (с НДС).

Такую цену планируют установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода.

Кроме того, с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 20/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабинетом Министров Украины.

Напомним, с 1 января 2021 в Украине подняли цены на газ и электроэнергию, что привело к акциям протеста с перекрытием дорогв ряде регионов. В связи с этим 13 января правительство предложило ввести государственное регулирование цен на газ на период карантина или до завершения этого отопительного сезона.

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