Клиенты "ПриватБанка" забили тревогу из-за пропажи денег при операциях с карточками

Один из пользователей сети разместил негативный отзыв на сайте "Минфин" и рассказал о неприятной истории с банком. По словам украинки, она пополняла свой счет через терминал, внесла 2800 гривен и решила добавить еще 1500 гривен, однако на карту поступила лишь часть суммы.

"Приходит смс, что я внесла 2800 гривен. А 1500 гривен? Просто пропали?! Было еще 16.12.2020. Сразу оставила заявку через гарячую линию 3700. Через время пришёл ответ, что заявка закрыта. Это как? Какой ответ? Непонятно", - возмутилась автор отзыва.

За месяц клиентка подала три заявки, пришлось каждый раз заново рассказывать оператору о случившемся, однако помощи не дождалась.

"В терминалах есть камеры! Неужели нельзя проверить?!", - отметила она. - "Это же банк, а не игральные автоматы какие-то. И 1500, а не 50 гривен. Как такое может быть? Что 1500 гривен просто пропали?".

Другой клиент сообщил, что у него со счета сняли деньги в размере 300 гривен, которые без разрешения отправились в качестве оплаты за телекоммуникационные и коммунальные услуги.

"Кража денег со счёта... почему банк не может проследить, на кого пошли эти деньги, ведь в оплате указываются данные получателя и от кого идёт оплата?" - поинтересовался пользователь. - "Банк оплачивает непонятно что и не может проверить, что это за оплаты, значит в этом замешен банк, и нужно убегать с этого банка".

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