В понедельник, 18 января, Кабмин собирается снизить стоимость газа для украинцев до конца марта

Как стало известно Politeka.net, максимальную цену собираются урезать до 6,99 гривны за кубический метр с 1 февраля 2021 года. Подробности в воскресенье рассказала замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, передает "РБК-Украина".

В Кабмине заметили, что после отмены льготных тарифов для населения маржа газовых поставщиков увеличилась с 5% до 46%. Правительство планирует ограничить цену в договорах между компаниями и потребителями, нововведения коснутся и поставщиков "последней надежды", которые обязаны поставлять газ украинцам, которые внезапно лишились возможности получать такие услуги.

"Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны", - сообщила Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что это самая низкая цена на украинском рынке, которая сформировалась в январе 2021 года, в нее входит также налог на добавочную стоимость и стоимость доставки по магистральным газопроводам.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал ввести ограничение на максимальную стоимость газа до конца отопительного сезона и карантина. Пока же из-за перехода на конкурентные условия цены на газ колебаются от 6,99 до 10 гривен за кубометр в зависимости от поставщика и региона.

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