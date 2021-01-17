Кому из украинцев безгранично повезло...

В Украине из-за карантина вырос спрос на одну из важных профессий

В частности, с введением карантинных мер в 2020 году и локдауна сейчас многие магазины и заведения питания перешли на доставку, поэтому в Украине вырос спрос на курьеров.

Об этом рассказала директор по персоналу Оксана Огневая в интервью Обозревателя.

Как и полгода назад, работодатели стабильно публиковали 400-500 новых вакансий ежемесячно. Самыми популярными, очевидно из-за рентабельности, стали курьеры на мопедах.

Им украинские работодатели предлагают в среднем 15 000 грн в месяц. Главные требования к соискателям: возраст старше 18 лет; наличие водительских прав и умение водить мототранспорт; ответственность, пунктуальность и аккуратность.

Тем времнем спрос на работу курьером превышает предложение - на протяжении последних месяцев эксперты сайта фиксируют в среднем от 22 до 25 тысяч поисковых запросов на работу курьером.

Также ранее сообщалось, что nруд украинцев может оплачиваться внушительными суммами, которые превышают 60 тысяч гривен, а самые высокие должностные оклады у граждан, работающих в сфере IT.

Вторую позицию в топе самых высокооплачиваемых вакансий в Украине занимают C++ программисты.

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцам внезапно решили пересчитать, что задумали в Раде.

Также Politeka писала, что мамы в декрете пожаловались на "копеечные" выплаты и обратились к власти.

Кроме того, повышение пенсий в несколько этапов, в Кабмине раскрыли новые проблемы с выплатами.