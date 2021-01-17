В Украине из-за карантина вырос спрос на одну из важных профессий
В частности, с введением карантинных мер в 2020 году и локдауна сейчас многие магазины и заведения питания перешли на доставку, поэтому в Украине вырос спрос на курьеров.
Об этом рассказала директор по персоналу Оксана Огневая в интервью Обозревателя.
Как и полгода назад, работодатели стабильно публиковали 400-500 новых вакансий ежемесячно. Самыми популярными, очевидно из-за рентабельности, стали курьеры на мопедах.
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Им украинские работодатели предлагают в среднем 15 000 грн в месяц. Главные требования к соискателям: возраст старше 18 лет; наличие водительских прав и умение водить мототранспорт; ответственность, пунктуальность и аккуратность.
Тем времнем спрос на работу курьером превышает предложение - на протяжении последних месяцев эксперты сайта фиксируют в среднем от 22 до 25 тысяч поисковых запросов на работу курьером.
Также ранее сообщалось, что nруд украинцев может оплачиваться внушительными суммами, которые превышают 60 тысяч гривен, а самые высокие должностные оклады у граждан, работающих в сфере IT.
Вторую позицию в топе самых высокооплачиваемых вакансий в Украине занимают C++ программисты.
Как сообщала Politeka, зарплаты украинцам внезапно решили пересчитать, что задумали в Раде.
Также Politeka писала, что мамы в декрете пожаловались на "копеечные" выплаты и обратились к власти.
Кроме того, повышение пенсий в несколько этапов, в Кабмине раскрыли новые проблемы с выплатами.