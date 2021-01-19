В 2021 году украинцам придется заплатить крупный налог на транспорт

Как сообщает Politeka.net, Министерство развития экономики до 1 февраля объявит модели автомобилей, которые облагаются транспортным сбором. Список опубликуют на официальном сайте ведомства, там же можно указать данные своего транспортного средства и проверить, сколько за него необходимо заплатить.

Согласно действующим требованиям Налогового кодекса, украинцам следует платить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен за машину, возраст которой не превышает пять лет, а стоимость - от 375 минимальных зарплат на 1 января отчетного года, сейчас граничная сумма составляет 2,2 миллиона гривен.

Владельцам автомобилей необходимо заплатить налог в течение 60 дней после получения уведомления, которое приносят по месту регистрации, иначе сумма будет расти. Так в первые 30 дней просрочки назначают штраф в размере 10%, после - 20%, а вдобавок машину или другое имущество могут взять под арест в качестве залога. Украинцы имеют право пользоваться авто под залогом, но подарить или продать его уже нельзя. В крайнем случае Налоговая служба может продать имущество, изъять положенную часть денег, а остаток вернуть владельцу.

Стоит отметить, что в 2020 году в налоговый список попали такие марки авто: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast , Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Скорее всего, за них придется платить и в 2021-м.

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