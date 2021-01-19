"Укрзализныця" нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации.
Об этом заявил бывший премьерминистр Владимир Гройсман.
По его словам, запланированное в рамках реформирования разделение «Укрзализныци» на отдельные бизнесы может быть эффективным, но компании также нужно оказать поддержку от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.
"Компания нуждается в поддержке со стороны самого государства. Больше кредитных ресурсов, больше инвестиций в модернизацию, в том числе и путевое хозяйство, энергетика... Не 10 вагонов купить, а модернизация всего подвижного состава пассажирских перевозок», - сказал Гройсман.
Он также отметил, что от эффективности работы УЗ зависит экономическая ситуация в стране, поэтому государство должно инвестировать в развитие компании.
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"От украинской железной дороги зависит экономика страны, экспорт, импорт, производство. Мы вели много переговоров с производителями разных сфер, и они всегда ставили вопрос о логистике, о железной дороге и т.д. Поэтому железная дорога имеет огромное социальное значение для мобильности людей, и для экономики», - пояснил Гройсман.
Ранее руководитель «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что компания планирует инвестировать в обновление подвижного состава и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. А также избавиться от непрофильных активов, создать на базе УЗ мощную логистическую компанию и заключить публичные договоры на перевозку пассажиров с местными органами власти, чтобы избежать накопления долгов за перевозку льготников.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.