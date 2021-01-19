Украинцам объяснили, при каких условиях они могут рассчитывать на налоговые льготы
Об этом пишет тематический портал Finance.ua.
В Налоговом кодексе сказано, что если у работников есть двое и более детей в возрасте до 18 лет, то его предельный размер дохода для применения налоговой соцльготы растет кратно количеству детей.
В текущем году размер льготы будет рассчитываться следующим образом:
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- двое детей — 6 360 грн (3 180 грн х 2)
- трое детей — 9 540 грн (3 180 грн х 3) и так далее.
Данной льготой может воспользоваться один из родителей. В качестве примера: отец зарабатывает около 20 тысяч, а мама - 6400 гривен. Их предельный размер дохода составляет 6360 гривен, поэтому мама может воспользоваться уменьшением налогов.
Льгота в размере 150% предназначена одиноким матерям/отцам, работающим вдовам, попечителям, лицам, которые содержат ребенка с инвалидностью, при условии, что предельный доход будет не более суммы, которая определяется по формуле: 3 180 грн умножить на количество детей до 18 лет.
Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.
Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.
При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.
Напомним, украинцев обложили новыми налогами с 2021 года
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