Украинцам объяснили, при каких условиях они могут рассчитывать на налоговые льготы

Об этом пишет тематический портал Finance.ua.

В Налоговом кодексе сказано, что если у работников есть двое и более детей в возрасте до 18 лет, то его предельный размер дохода для применения налоговой соцльготы растет кратно количеству детей.

В текущем году размер льготы будет рассчитываться следующим образом:

двое детей — 6 360 грн (3 180 грн х 2)

трое детей — 9 540 грн (3 180 грн х 3) и так далее.

Данной льготой может воспользоваться один из родителей. В качестве примера: отец зарабатывает около 20 тысяч, а мама - 6400 гривен. Их предельный размер дохода составляет 6360 гривен, поэтому мама может воспользоваться уменьшением налогов.

Льгота в размере 150% предназначена одиноким матерям/отцам, работающим вдовам, попечителям, лицам, которые содержат ребенка с инвалидностью, при условии, что предельный доход будет не более суммы, которая определяется по формуле: 3 180 грн умножить на количество детей до 18 лет.

Ранее мы рассказывали, что украинцы скоро будут по-новому платить налог на недвижимость.

Теперь налог будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. И больше заплатить придется тем, кто живет в центральных районах города.

При этом, если недвижимость сдается в аренду, владелец будет вынужден оплачиват налог на каждый метр.

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