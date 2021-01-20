В Украине появятся уникальные банкноты для коллекционеров

Как стало известно Politeka.net, Национальный банк Украины намерен выпустить абсолютно уникальные банкноты номиналом в 200 гривен, на которых изображена украинская поэтесса, драматург и литературный критик Леся Украинка. Уникальность новой банкноты состоит в ее материале: денежку отольют из серебра. Об этом пишут Факты.

В частности, серебряная банкнота с Лесей Украинкой будет выступать в качестве сувенира и появится в Украине к 150-летию с дня рождения поэтессы. Нацбанк отольет сувенирную банкноту из серебра 999,9 пробы, а вес драгоценного метала в каждой из них составит не менее 124,4 г.

Отмечается, что новая сувенирная банкнота по своему оформлению будет соответствовать бумажной купюре номиналом 200 гривен, где нарисована Леся Украинка, а на обороте - Луцкий замок. Кроме того, создатели сувенира намерены воссоздать и новую версию защитной голограммы, которую передаст на серебре золотая лилия.

Сувенирные банкноты из серебра выпустят в количестве всего 300 штук, а приобрести их желающие смогут, участвуя в электронном аукционе.

Напомним, что Нацбанк Украины также порадует нумизматов уникальной монетой номиналом в 20 гривен, которая дополнит серию "Духовные сокровища Украины". Она также будет выполнена из серебра и приурочена к 150-летию со дня рождения Леси Украинки. Тираж изделия составит 2500 штук.

20-гривневая монета появится в обращении с 21 января 2021 года, а в ее составе будет 62.2 г серебра.

На аверсе серебряной монеты появится уникальная композиция, в которой будет представлен мир поэзии Леся Украинки: по левому краю будут образы мужчины и женщины, стилизированные под свечи, а по правому краю - летящие журавли, номинал и надпись 2021. Также здесь будет написано "Украина" и расположен малый Государственный Герб Украины.

На другой стороне монеты появится сама Леся Украинка и годы жизни поэтессы.

Напомним, Нацбанк запустил в оборот новые гривны, как они выглядят и чем необычны: "С 12 января..."

Как сообщала Politeka, часть денег в Украине исчезнет, чем можно будет платить в 2021 году: "Уже перестали печатать..."

Также Politeka писала, что новые деньги хотят ввести в Украине, озвучены важные подробности и сроки: "в Нацбанке уже заявили, что..."