Уже в январе зарплаты сотрудников бюджетных учреждений в Украине повысятся на 20%

Как стало известно Politeka.net, Кабинет министров утвердил новую тарифную сетку и уже выделил дополнительные средства. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал подробности во время заседания, которое состоялось 20 января.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Как только правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений", - подчеркнул глава Кабмина. - "Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами".

Министр образования и науки Сергей Шкарлет на заседании отметил, что с 1 января зарплату педагогам будут начислять уже с учетом прибавки в 20%. Так должностной оклад учителя без категории, который работает в учреждении среднего образования, составит 4859 гривен (на 809 гривен больше, чем в сентябре прошлого года). У преподавателей высшей категории оклад повысится на 1076 гривен и составит 6461 гривну. При этом все надбавки, доплаты и другие дополнительные выплаты сохранятся.

Денис Шмыгаль добавил, что зарплаты медиков в январе тоже вырастут, они получат прибавку в 30%. В ближайшее время украинцев ждут индексация пенсий, повышение выплат детям-сиротам, жертвам Чернобыльской катастрофы и людям с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцам внезапно решили пересчитать, что задумали в Раде

Также Politeka писала, что увеличение штрафов из-за зарплат, что задумали в Раде и кто из украинцев в зоне риска: "До 51 тысячи гривен..."

Кроме того, Масштабное повышение зарплат в 2021-м, украинцам готовят приятный сюрприз