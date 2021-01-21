Кабмин, "Нафтогаз" и местные власти договорились о тарифах на горячую воду и тепло, которые будут действовать до конца отопительного сезона

Как передает Politeka.net, 20 января прошло совещание под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ходе которого участники решили подписать специальный меморандум. Его условия опубликовали на официальном "Правительственном портале".

В совещании с Кабмином приняли участие представители "Нафтогаза", Ассоциации городов Украины и глава Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммуслуг. "Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными", - передает пресс-служба. Кроме того, потребителями позволят реструктуризировать долги перед "Нафтогаз", а поставщики смогут заключить с национальной компанией годовые договоры по более низким ценам.

Ранее стало известно, что с 1 февраля тариф на газ в Украине для всех поставщиков снизят до минимальной рыночной цены - 6,99 гривен за кубометр, такова будет стоимость топлива для украинцев до 31 марта 2021 год. При этом максимальная абонплата за доставку снизится с 2,34 до 1,79 гривен за кубометр газа. По сравнению с предыдущими платежками, потребители смогут сэкономить от 500 до 800 гривен в месяц.

Стоит отметить, что в январе некоторые облгазы подняли стоимость услуг до 10 гривен и больше за кубометр, в результате чего вспыхнули акции протьестов с перекрытием дорогв ряде регионов. Как отметил Денис Шмыгаль, после ограничений средняя платежка за газ составит 40% минимальной зарплаты украинцев, а некоторые семьи смогут платить на 30%-40% меньше, чем в январе.

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