«Слуги народа» пытались нагло ограбить украинский народ своей тарифной политикой.

Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько в эфире YouTube-канала «Знай24».

«Рейтинг «Слуги народа»добивает абсолютно непоследовательная политика, в том числе тарифная. Потому что это «позорище», это позор, который они устроили с тарифами, позволив операторам раздуть цифры до просто шокирующих. Затем одним махом сняв эти раздутые пузыри. Главное, что при этом, по рыночной логике, некоторые операторы должны были застрелиться от того, что они просто обанкротились. А оказывается, что даже при урезании таком тарифов никто не становится банкротом», - сказал он.

По мнению эксперта, это была наглая возможность просто ограбить народ их «слугами». Он добавил, что весь комплекс этих ошибок сказывается и на рейтинге, и на оперативных возможностях партии. Цыбулько подчеркивает, что «Слуга народа» это не единственная на сегодняшний день не объединенная политсила. Комитет избирателей посчитал, что в среднем за законопроекты последнее время голосовали максимум 211 «слуг народа».

«Политическое выживание «Слуги народа» – очень короткая перспектива. Во-первых, тарифы. Второе – рациональная и циничная игра оппонентов, особенно Медведчук и его окружение тарифные ошибки власти быстро использовало и развернуло против власти протестные акции», - считает политолог.

По прогнозам Цыбулько, тарифы все равно останутся шокирующими.

«Февраль будет проходить под лозунгами протестных акции. Январь по традиции всегда политически мертвый сезон. Но даже в политически мертвому январе мы видим перекрытия дорог, протестные акции. Самое главное – Зеленский и его окружение не понимает – если вы говорите о европейских ценах на энергоносители, что, с точки зрения рыночной идеологии, совершенно правильно. Только в нашем украинском случае искажен один момент – стоимость рабочей силы. Доходы населения просто катастрофические», - подытожил эксперт.

Ранее «cлуга народа» Павел Фролов заявил, что людям очень трудно пережить эту зиму из-за роста тарифов.

Также Politeka сообщала, что киевляне стали получать сумасшедшие платежки за отопление.