Общая продолжительность рабочего времени при этом не может превышать 40 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет − 36 часов в неделю, лиц в возрасте от 15 до 16 лет − 24 часа в неделю", - говорится в сообщении.

Более того, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором. Исключением является только тот случай, когда с работодателем оговорены другие условия. Более того, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором. Исключением является только тот случай, когда с работодателем оговорены другие условия.

Также человека не имеют права в одностороннем порядке или уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленку. Также человека не имеют права в одностороннем порядке или уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленку.

Напомним, в период карантина самыми востребованными специалистами оказались водители, продавцы и грузчики. Напомним, в период карантина самыми востребованными специалистами оказались водители, продавцы и грузчики.



За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.