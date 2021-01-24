Стало известно, может ли работодатель уменьшать зарплату в связи с переходом работника на дистанционную работу
Как передает Politeka.net, разъяснили в пресс-службе Министерства юстиции.
В ведомстве отметили, что при дистанционной работе правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором.
"Работники, работающие дистанционно, распределяют свое рабочее время самостоятельно.
Как передает Politeka.net, разъяснили в пресс-службе Министерства юстиции.
В ведомстве отметили, что при дистанционной работе правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором.
"Работники, работающие дистанционно, распределяют свое рабочее время самостоятельно.
Общая продолжительность рабочего времени при этом не может превышать 40 часов в неделю, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет − 36 часов в неделю, лиц в возрасте от 15 до 16 лет − 24 часа в неделю", - говорится в сообщении.
Более того, дистанционная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором. Исключением является только тот случай, когда с работодателем оговорены другие условия.
Также человека не имеют права в одностороннем порядке или уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленку.
Напомним, в период карантина самыми востребованными специалистами оказались водители, продавцы и грузчики.
За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.
Сейчас самыми востребованными вакансиями являются: водители, которым готовы платить 19 тысяч гривен; грузчики - 10 250 грн; слесари - 15 000 грн; курьер - 13 500 грн.
Напомним, о новых зарплаты в Кабмине, простым украинцам такие суммы и не снились: "выдали премии за..."
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