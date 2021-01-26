Пенсии всегда были для Украины больным вопросом, но редко – настолько больным, как сейчас. Не случайно глава правительства Денис Шмыгаль в прошлом году шокировал украинское общество заявлением о том, что через пятнадцать лет государству будет нечем платить пенсии.

Как обстоят дела, и почему они так обстоят, в программе «Что было дальше» на канале «Знай24» рассказывает экономический эксперт Александр Охрименко.

«На сегодня существуют четыре концепции пенсионного накопления. И нам обещают, что уже к 2030 накопление будет работать. Да, Шмыгаль был прав: уже через десять лет у нас не будет чем платить пенсии», - отмечает он.

Проблема, по его словам, в том, что на сегодня количество пенсионеров – почти 12 миллионов, а официально работают семь миллионов. Добавим полтора миллиона частных предпринимателей, немного меньше миллиона армии и полиции. Получается, что на одного пенсионера приходится примерно один работающий налогоплательщик. В теневой экономике денег, может быть, и больше, но ведь с них налоги не платятся.

«Сейчас дефицит Пенсионного фонда – это не просто большая, но и нерешаемая проблема. На 2021 год он уже составляет 30 процентов, на следующий год будет 50-60. Это путь в тупик», - считает Охрименко.

Накопительная система может начать работать, но не через год – через десть лет, пятнадцать, двадцать. И для этого нужна «валютная оговорка».

Сейчас украинцы платят единый социальный взнос. Каждому открывается пенсионный счёт, и сам работник или его наниматель перечисляет деньги туда. За 20-25 лет там что-то накапливается. Но на это нужно время.

Поэтому, по мнению эксперта, есть риск, что сегодня кто-то предложит 100-200 тысяч на этот счёт прямо сейчас, а через двадцать лет окажется, что и миллион на счету – ничто.

«Если сейчас хотя бы 50 процентов с вашего счёта конвертируют в валюту и инвестируют в американские государственные облигации, то это сработает. Это и есть валютная оговорка. Без неё от накопительной системы пользы не будет», - заключает Александр Охрименко.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт оценил экономические последствия локдауна.

Также он прогнозировал рост курса доллара.