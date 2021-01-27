Украинцам раскрыли нюансы повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

Эксперты отмечают, что тарифы повышаются из-за карантина, который загнал транспортные предприятия в убытки, пишут Вести.

Сперва повысят тариф в пригородных и междугородных маршрутах, а потом хотят поднять стоимость на проезд частные перевозчики, которые работают в Киеве.

"Мы повышаем тарифы для пригородных (это до 50 км от Киева) и междугородных маршруток (свыше 50 км от Киева) уже с 1 февраля. О чем уже уведомили Киевскую облгосадминистрацию", - предупредил директор Ассоциации перевозчиков Алексей Павленко.

Он также предупредил, что повышение будет разным - на каждом маршруте свое.

"Но тариф и не может быть одинаковым для всех. У каждого предприятия свои затратные части. В одном районе проезд может подорожать на 2 грн, для примера, в Ирпене, в другом, например, в Иванковском, на 5 грн, а в третьем — на все 10 грн", — добавил Павленко в общении с журналистами.

Проезд в киевских маршрутках может вырасти до 10-12 гривен. Но и это еще не все, поскольку подорожать могут и тарифы на общественный транспорт - метро, автобусы и троллейбусы.

Ранее мы уже рассказывали, что перевозчики по всей Украине планировали повысить тарифы на проезд в 2021 году.

Если взять информацию Госкомстата, то за 10 месяцев 2020 года общий пассажиропоток упал на половину. Соответственно перевозчики фактически потеряли половину прибыли. Поэтому убытки они могут компенсировать лишь за счет повышения тарифов.

Напомним, установлены новые цены на проезд, сколько и кому придется платить: "в автобусах будет..."

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