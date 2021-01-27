27 января заработал офис Центрального аппарата Госэкоинспекции в Кривом Роге, специализирующийся на промышленном загрязнении.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

«Кривой Рог выбран для размещения Офиса потому, что город остается главным промышленным центром Украины. Здесь размещено около 5 предприятий, которые являются основными загрязнителями окружающей среды. Однако будем работать не только в этом регионе, но и во всех местах сосредоточения промышленности по всей стране», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он добавил, что для эффективной работы офиса его специалисты получат современное новое оборудование для осуществления измерений и фиксации нарушений.

«В частности, в лаборатории ГЭИ уже поступили портативные измерители растворенного кислорода в воде, которые позволят сократить время выполнения исследования с 3 часов до нескольких минут, и современные спектрофотометры для измерения содержания загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе.

Среди запланированного – также приобретение беспилотников (дронов) с подключенными к ним газоанализаторами для возможности фиксации выбросов загрязняющих веществ в воздух», - проинформировал Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что Офис Госэкоинспекции в Кривом Роге будет работать на принципах открытости и публичности.

"Мы будем привлекать к проверкам общественность и природоохранные организации. Кроме того, еженедельно в Офисе будут проводиться личные приемы граждан. Если вы имеете вопросы или замечания к работе инспекции, записывайтесь!",- заявил Андрей Малеваный.