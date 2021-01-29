Стало известно, кто из украинцев в случае утверждения законопроекта сможет получить 100 тысяч гривен
Речь идет о 30 выплатах в размере 100 тысяч гривен для тех украинцев, которые получат лучшие результаты ВНО.
Такой проект постановления был утвержден в пятницу, 29 января, народными депутатами.
Но в документе прописаны определенные условия, при которых талантливые украинские абитуриенты могут претендовать на такие выплаты.
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В частности, чтобы получить деньги від держави в размере 100 тысяч, нужно:
- иметь суммарно не менее 790 баллов за 4 предмета (учитываются наилучшие результаты);
- составить минимум 1 из 4 предметов на 200 баллов;
- быть выпускником средней школы 2021-го года;
- заключить договор с вузами Украины.
Ранее мы рассказывали о выплатах украинцам по 150 тысяч гривен.
Речь идет о денежных грантах, которые государство планирует выделять трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.
По словам Дениса Шмыгаля, мигранты могут претендовать на гранты в размере 150 тысяч гривен при условии: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.
Деньги могут выделить:
- украинцу, который не менее года работал за границей;
- готовому открыть собственный бизнес и потратить на него не меньше чем получит от государства;
- имеет 10 лет стажа.
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