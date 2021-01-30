Украинцам объяснили, что будет с зарплатами в 2021 году
Так, Национальный банк опубликовал инфляционный отчет за январь 2021 года.
Государственный регулятор прогнозирует улучшение экономической ситуации в стране в течение текущего года, и повышение зарплат украинцев.
То есть, простые украинцы могут рассчитывать на то, что их кошельки станут толще.
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По прогнозам банкиров, рост номинальной зарплаты украинцев достигнет 16,6%, а такую позитивную динамику в Нацбанке объясняют восстановлением экономики и ростом "минималки" после карантина и кризиса.
В Национальном банке также ожидают ускорение частного потребления почти на 8%, что должно позитивно отразиться на росте ВВП. Вместе с тем НБУ предупреждает, что в 2022-2023 годах темпы роста частного потребления снизятся на 5% из-за замедления роста зарплат украинцев.
Стоит отметить, что из-за карантина и эпидемии коронавируса в Украине стали популярны такие вакансии, как грузчик, водитель и продавец, которым работодатель готов платить до 19 тысяч гривен.
Сейчас самыми востребованными вакансиями на сайтах соискателей являются: водители, которым готовы платить зарплаты в размере 19 тысяч гривен; грузчики - 10 250 грн; слесари - 15 000 грн; курьер - 13 500 грн.
Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты.
Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина.
Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут.