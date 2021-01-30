Украинцам объяснили, что будет с зарплатами в 2021 году

Так, Национальный банк опубликовал инфляционный отчет за январь 2021 года.

Государственный регулятор прогнозирует улучшение экономической ситуации в стране в течение текущего года, и повышение зарплат украинцев.

То есть, простые украинцы могут рассчитывать на то, что их кошельки станут толще.

По прогнозам банкиров, рост номинальной зарплаты украинцев достигнет 16,6%, а такую позитивную динамику в Нацбанке объясняют восстановлением экономики и ростом "минималки" после карантина и кризиса.

В Национальном банке также ожидают ускорение частного потребления почти на 8%, что должно позитивно отразиться на росте ВВП. Вместе с тем НБУ предупреждает, что в 2022-2023 годах темпы роста частного потребления снизятся на 5% из-за замедления роста зарплат украинцев.

Стоит отметить, что из-за карантина и эпидемии коронавируса в Украине стали популярны такие вакансии, как грузчик, водитель и продавец, которым работодатель готов платить до 19 тысяч гривен.

Сейчас самыми востребованными вакансиями на сайтах соискателей являются: водители, которым готовы платить зарплаты в размере 19 тысяч гривен; грузчики - 10 250 грн; слесари - 15 000 грн; курьер - 13 500 грн.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты.

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина.

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут.