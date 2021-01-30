"Вырастут такие выплаты, как..."

Украинцам рассказали, как в 2021 году вырастут такие выплаты, как прожиточный минимум и минимальные зарплаты

Об этом пишет Хвыля, ссылаясь на данные Пенсионного фонда.

Если с 1 января размер минимальной зарплаты будет составлять 6000 гривен, то после 1 декабря она вырастет до 6500 гривен.

Размер прожиточного минимума на 1 января составляет 2189 гривен, но в 2021 году предусмотрены еще два повышения: с 1 июля - 2294 гривен, с 1 декабря - 2393 гривен.

Минимум для детей до 6 лет: 1 января - 1921 грн, 1 июля - 2510, 1 декабря - 2618 гривен.

Размер минимума для трудоспособных украинцев: 1 января - 2270 гривен, 1 июля - 2379 гривен, 1 декабря - 2418 гривен. Минимум для тех, кто нетрудоспособен: 1 января - 1769 грн, 1 июля - 1854 грн, 1 декабря - 1934 грн.

Помимо этого, в 2021 году будут повышены налоги на фоне роста минимальной зарплаты. 1 группа ФОП: единый налог - 227 грн в месяц, ЕСВ - 1320 грн/месяц. 2 группа ФОП: единый налог - ежемесячно по 1200 гривен, ЕСВ - 1320 грн/месяц. 3 группа ФОП: уплата единого налога – 5% от дохода грн/мес, 3% от дохода + ПДВ уплата ЕСВ – 1320 грн/мес.

Ранее мы рассказывали об увеличении зарплат почти на 20% в 2021 году.

Государственный регулятор прогнозирует улучшение экономической ситуации в стране в течение текущего года, и повышение зарплат украинцев.

То есть, простые украинцы могут рассчитывать на то, что их кошельки станут толще.

По прогнозам банкиров, рост номинальной зарплаты украинцев достигнет 16,6%, а такую позитивную динамику в Нацбанке объясняют восстановлением экономики и ростом "минималки" после карантина и кризиса.

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты.

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина.

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут.