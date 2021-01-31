Украинцы пожаловались на сервис Приватбанка

Как передает Politeka.net, негативный отзыв оставил недовольный клиент на портале Минфин.

По его словам, все попытки уладить проблемы закончились неудачей.

"Опять звонит робот от Приватбанка с предложением «карточки голд». В прошлом году обращался на сайт Минфина с жалобой на постоянный телефонный спам от ПриватБанка (горячая линия ПриватБанка вообще по таким вопросам не соединяет), в ПриватБанке обещали решить проблему. Теперь спамер звонит снова. Как так? Как можно наконец решить эту проблему?", - сообщил недовольный мужчина.

Стоит отметить, что в Приватбанке отреагировали на жалобу, но, судя по комментарию под обращением, решить эту проблему будет непросто.



