Украина может создать собственные беспилотники за 2 миллиарда гривен в течение 3-4 лет.

Об этом рассказал известный авиаконструктор, который работал на государственном предприятии “Антонов”, Анатолий Вовнянко в эфире “Романенко Беседы”.

“Когда началась война на Донбассе, то я обратился, пытался выйти на Министерство обороны и сказать: “Ребята, вот, нужно строить три типа беспилотников”. Ну, небольшие такие вот, завод стоит, чтобы он в пределах 10-20 километров мог видеть, что там творится за линией фронта и так далее. Сегодня эти беспилотники освоили наши частные маленькие компании и производят их. Второй беспилотник я тогда предлагал типа барражирующий боеприпас, когда тогда еще не было такого названия, третий - беспилотник типа “Байрактара”, - сказал Вовнянко.

Он отметил, что не мог выйти на Министерство обороны напрямую, а поэтому сделал это через “Союз офицеров”. Авиаконструктор написал программу о беспилотниках и предложение.

“Я хотел на базе “Антонова” создать это подразделение, потому что ведь нужно учить еще операторов этих беспилотников. Это не просто беспилотники, это целая система. Которой нужны боеприпасы, для этих беспилотников, специальные, высокоточные… Многоканальная связь и защищенная. И средства для оптики, оптической инфракрасной разведки и так далее. В общем, несколько месяцев бился я с этими военными. Ничего их не заинтересовало… Сказали “Иди на фиг, не нужны нам”, - добавил авиаконструктор.

Вовнянко отметил, что после этого на него вышли бывший народный депутат Сергей Пашинский и его отец Владимир. Экс-нардеп работал в организации Укроборонпрома и контактировал с Саудовской Аравией, которая была заинтересована в самолетах типа АН-70 (АН-178). Поэтому, они пригласили авиаконструктора в качестве консультанта.

“Я не знаю, как они вели переговоры с Саудовской Аравией - закончилось это ничем. И по беспилотникам - ничем. Те миллионы, 69 млн, что Порошенко заплатил с Гладковским за эти 6 беспилотников (если это перевести - 2 млрд грн) - можно было бы сделать в Украине, наклепать. То есть, “Антонов” бы сделал планер, у нас есть труба… КБ “Луч”, Коростелёв, мог бы сделать часть начинки”, - подчеркнул Вовнянко.

Он добавил, что на турецкие беспилотники - “Байрактары”, также закупают много оборудования из других стран.

“Мы могли за этих два миллиарда гривен в Украине создать эти беспилотники, допустим, за 3-4 года. Закупили бы, там где “Байрактар” закупает эти все оптические инфракрасные камеры. Мы могли бы это построить”, - подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщала Politeka, Украина в 2019 году закупала у Турции беспилотники Bayraktar TB2, о поставке которых договаривался пятый Президент Украины Петр Порошенко.

Кроме этого, Politeka ранее писала, что в 2020 году Украина и Турция провели успешные испытания нового мощного беспилотника.