В США природные ресурсы, которые принадлежат народу, конвертируются в доступные цены на энергоресурсы для населения.
Об этом рассказал экономист Алексей Кущ в программе «Что дальше» во время беседы с Михаилом Чаплыгой.
«Если поехать в США и зайти на АЗС – бензин в пересчете стоит 15 грн за литр. Газ там может стоить примерно полторы тысячи гривен за тысячу кубов. У них, как говорят политологи, рейтинг президента идет параллельно с ценами на топливо на АЗС – цены растут и сразу же рейтинг падает», - говорит он.
Эксперт смоделировал ситуацию, что было бы с американскими ценами на топливо, если бы в США прибыли наши специалисты из НАК «Нафтогаз».
«Если американцам забросить команду из «Нафтогаза» – первая реформа Белого дома была бы срочно привязать цены на бензин в США к импортному паритету – к хабу в Саудовской Аравии. Делаем цену Саудовской Аравии, будем доставлять топливо через кругосветное путешествие, причем чтобы еще пару раз этот танкер захватили пираты, чтоб его выкупить и это тоже в цену вложить. Потом этот танкер благополучно доедет, его разгрузят и тогда литр бензина будет стоить на наши деньги гривен 100», - иронизирует Кущ.
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По его словам, украинская экономика уже не является конкурентной, потому что мы утратили все факторы конкурентоспособности. Например, дешевая электроэнергия. Экономист подчеркнул, что сейчас у нас один из самых высоких тарифов для промышленности.
Ранее Politeka сообщала, что в Украине с 1 февраля снизили тарифы на газ. Теперь стоимость одного куба зависимо от поставщика составляет от 6,86 до 6,99.
Напомним, Катерина Котенкова дала развернутый прогноз на последний месяц зимы.