Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в феврале некоторая категория граждан сможет заплатить за газ на 491 гривну меньше, чем в январе. Кроме того, появится возможность сэкономить еще 228 гривен, поскольку компании-монополисты не повысят тарифы.

Об этом рассказывает журналист Екатерина Котенкова для Знай.uа.

По словам Витренко, цена 6,99 грн за кубометр газа установлена ​​из-за субсидий. Якобы многие не могут платить даже 3 грн за куб, и, чтобы выдать им субсидию, другие должны платить 6,99 грн.

Правительство утвердило предельные тарифы на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Платежка будет дешевле на 500 гривен, то есть составит примерно 40% от минимальной зарплаты. Но есть еще цена доставки за газ.

Установленная Кабмином цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или завершения карантина.

Тариф за доставку газа

В правительстве обещают ограничить тариф на доставку топлива. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, предельный тариф составит 1,79 грн за кубометр газа.

Но глава жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что на самом деле это тариф без НДС, поэтому НДС он составит 2,15 грн. Свои тарифы снизят только 14 газсбытов, в которых он выше этой суммы. У кого ниже 2,15 грн – тарифы будут без изменений.

Тарифы на отопление и горячую воду

Ассоциация городов Украины договорилась с "Нафтогазом" и Кабинетом министров не повышать тарифы на отопление и горячую воду как минимум до апреля 2021 года.

Что будет летом?

По словам Шмыгаля, поставщиков могут обязать представлять свои годовые газовые продукты. Таким образом мы будем понимать, какой будет цена газа летом или зимой. Идея покупать газ летом, пока на него низкая цена, может оказаться неплохой для ряда потребителей. Однако не стоит таких резких снижений, как было в прошлом году.

Ранее экономист Кущ рассказал, как в США формируются цены на топливо.

Напомним, Катерина Котенкова дала развернутый прогноз на последний месяц зимы.