Политилог Руслан Бизяев рассказал о прогнозе Клауса Шваба на счет демократии и глобализации.

Об этом он поведал в своем блоге на YouTube.

«Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется». Он смело прогнозирует, мол, всё будут решать никому не подотчетные группы экспертов, а за ними — и Шваб об этом прямо говорит — должны стоять международные транснациональные корпорации (ТНК) «с социальной ответственностью» (правительства и парламенты останутся в прошлом), - цитирует Шваба Бизяев.

Бизяев говорит, что теперь важно понимать, как к этой цели будут идти глобальные ТНК? В принципе, в США и КНР уже вышли на этот путь. Остановлюсь сейчас только на финансово-экономической составляющей новой глобальной модели:

«Во-первых, международные ТНК резко нарастили свою капитализацию, в разы превышая госбюджеты целых стран, а некомпетентные правительства тупо разрушили стоимость своих национальных экономик и капитализацию государственных концернов и холдингов», - сказал Бизяев.

Как сообщает политолог, во-вторых, время национальных денег быстро заканчивается, сейчас цифровая валюта – это компромисс между собственниками глобальных финансовых и цифровых ТНК; конечный пункт по Швабу – управление только с помощью «цифры».

«В-третьих, как стало известно, Китай давно принял решение о цифровом юане, идет активное его тестирование с тем, чтобы, например, обойти SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей)», - добавил Бизяев.

По его словам, в-четвертых, в США центр влияния перешел с Уолл-стрит к Кремниевой долине, которая присвоила большую часть основных направлений деятельности, а «Facebook» Марка Цукерберга даже мог запустить в обращение собственную глобальную криптовалюту «Libra», но пока эти планы не были осуществлены из-за противодействия команды экс-президента Дональда Трампа, за что последний и пострадал.

«В-пятых, как только окончательно будет отработана новая модель перехода от национальных валют к цифровым и затем - просто к «цифре», тогда в новой глобальной финансовой системе коммерческие банки не будут нужны, встанет вопрос и по центробанкам», - резюмировал он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, почему беднеют украинцы и кто не дает стране двигаться вперед: "Еще со времен Кучмы...".

Кроме того, Бизяев рассказал о неизбежности локдауна в Украине: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".