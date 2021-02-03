В следующем месяце украинцам повысят пенсии. Каким будет размер выплат и кому ожидать повышения – рассказала журналист Екатерина Котенкова для Знай.uа.

В марте повысят расчетный размер средней зарплаты за 3 года, на основании которой считается пенсия, без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д.

Кого не коснется повышение?

• тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной.

• тех, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Почему 11%?

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошлый год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошлые 3 года. Поэтому повышение не коснется многих категорий населения.

Но в 2021 году запланировано несколько повышений пенсий. Есть вероятность того, что они коснутся всех категорий пенсионеров без исключения. Но существенных увеличений ждать не стоит.

Как и кому будут повышать пенсию в 2021 году?

• с 1 января минимальная пенсия повысилась с 2100 грн до 2400 грн.

• с 1 марта будет индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале.

• в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

• в июле на 400 грн повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющим стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин). Это повышение будет касаться 1 млн пенсионеров.

• также в июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

• в декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Но в следующем году украинцы могут массово остаться без пенсий. Если не будет нужного стажа – придется работать до 63 или 65 лет.

Уже с 2022 на пенсию смогут выйти только те украинцы, которые имеют не менее 29 лет стажа. Согласно расчетам Минсоцполитики, в 2028 году примерно половина всех 60-летних получать пенсию не будут из-за нехватки рабочего стажа.

Уже в этом году для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа.

На что можно рассчитывать, если уже сейчас нет нужного стажа?

Социальные выплаты смогут получить украинцы, которые успели их документально оформить до конца 2020 года. Оформить документы в 2021 году уже невозможно, поэтому рассчитывать на выплаты без необходимого количества стажа не стоит.

Людей, которые уже получают социальную пенсию или получили утвердительный ответ на ее начисления, нововведения не коснутся. Они будут получать материальную помощь от государства, как и получали раньше.

Также такие люди могут подавать свои документы на оформление субсидий, если у них есть на это все основания.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль обещает уже в этом году запустить накопительную пенсионную реформу. На этом же настаивает и Минсоцполитики. Если ее запустят, украинцам придется платить дополнительный взнос на пенсии или будут забирать часть налога на доходы физлиц (2%) и часть ЕСВ (2%).

Сколько обещают в случае внедрения накопительной пенсии?

При выплате в 400 грн в месяц размер «второй» пенсии может быть также около 400 грн. Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно вдвое дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

Ранее Politeka сообщала, что Пенсионный фонд раскрыл сроки выплаты денег пенсионерам в феврале.

Напомним, Катерина Котенкова дала развернутый прогноз на последний месяц зимы.