Экономист Юрий Атаманюк в эфире «Знай24» прокомментировал информацию, что ряд украинских железнодорожных вокзалов должны передать в концессию.

По его словам, это самый простой, но коррупционный и не прозрачный путь. Потому что всегда найдутся люди, которые не примут эту цену аренды.

«Сколько логичная цена аренды, например, Киевского железнодорожного вокзала? Вы скажете миллион, я скажу 10, а кто-то скажет «нет, должно быть 0, потому что мы в него будем вкладывать деньги». И в отношении каждой цифры будут оппоненты, которые будут доказывать, правильно это или нет», - рассказал Атаманюк.

Экономист подчеркнул, что наши чиновники не несут ответственности за принятые решения. Поэтому он считает, что государство будет сдавать объекты в аренду по цене, которая намного ниже реальной, а остальное делить между собой.

«Очень большой соблазн – реальная цена 10 миллионов, давайте отдадим за 1, а 9 поделим. К сожалению, на практике часто так и происходит. Поэтому торговать или давать в аренду готовое, то, что принадлежит государству и народу – много ума не надо», - говорит эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что нардеп Савчук рассказала, что председатель УЗ пытается проводить реформу, но без поддержки государства и правительства этот процесс растянется очень надолго.

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