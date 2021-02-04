Чем дальше в Украине идут реформы, тем хуже она живёт – хотя, по логике, должно быть наоборот. Но почему же?

Своё мнение на этот счёт в эфире программы «Что дальше» высказывает известный экономист Юрий Атаманюк.

«При нормальной экономической политике, при наших возможностях, и, в первую очередь, трудовых ресурсах, за пять лет абсолютно спокойно можно выйти на уровень стран Восточной Европы – бывшего «социалистического лагеря»», - говорит эксперт.

Он уточнил, что речь идёт о Польше, Словакии, Чехии, Румынии, Болгарии.

«Сейчас уже дискредитировали слово «реформы». Все, кто приходит к власти, говорят: мы будем делать реформы. А на самом деле разваливают то, что ещё хоть как-то может функционировать. Я долгое время проработал в налоговой службе, и сейчас наблюдаю создание Фискальной службы и всевозможных новых органов в этой сфере… Каждые три месяца меняется руководитель, каждый приходит со своим планом реформ, вводит в штат и выводит за штат – а в итоге происходит провал поступлений в бюджет, идёт новый виток роста коррупции. Люди приходят на один день и понимают, что если сегодня они не сработают, их завтра уволят. Нет мотивации, нет руководства – нет ничего. И государственная система разрушается», - отмечает Атаманюк.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт рассказал о последствиях тарифной политики.

Также Юрий Атаманюк дал прогноз развития событий на 2021 год.