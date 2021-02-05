Ввести санкции против Китая Украине посоветовали США.

Об этом в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» заявил политический и военный эксперт Александр Мусиенко.

Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, во время визита в Киев рассказал, что у них есть основания полагать, что китайцы путем шпионажа украли модель американского самолета F-35. Кроме того, у них якобы есть разработки вертолетов. Тогда Штаты посоветовали Украине «присмотреться» к китайцам, чтобы они не украли наши технологии.

«Если у китайцев появится или самолет, или вертолет аналог Apache или «Сикорский», который производится в США в том числе, это ударит по балансу сил. Не секрет, что Китай и США находятся не в лучших отношениях. Естественно, нам была дана рекомендация, мол, присмотритесь, а то и у вас технологии заберут», - говорит Мусиенко.

Кроме того, по словам эксперта, некоторые проекты китайских инвестиций предусматривают, что производство со временем должно быть перенесено в КНР. В таком случае, утверждает Мусиенко, «судьба предприятия была бы предрешена».

«И есть у нас не очень хорошие примеры. Например, Южмаш, которое производит трамваи. Такие уникальные объекты могут производить не только трамваи», - напомнил он.

Мусиенко отметил, что во время подписания контрактов нужно внимательно их изучать.

«Китайские инвестиции – это хорошо, но надо внимательно смотреть все контракты. Потому что очень часто в этих контрактах прописываются интересные нормы. Например, что квота сотрудников-китайцев должна быть не менее 30-40, а иногда и 50% на предприятии.

Обратите внимание, как они в некоторых африканских и европейских странах строят дороги или другие объекты. Там работают в основном люди, которые приезжают с Китая. Для китайцев это хорошо – они им платят зарплату, получают заказы и получают доступ к технологиям», - рассказал эксперт.

По его мнению, в этом случае действия СНБО были оправданными.

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