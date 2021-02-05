Депутат Верховной Рады Антон Поляков в своем новом блоге на YouTube обратился к Дмитрию Разумкову и напомнил об итогах экономического сотрудничества Украины и ЕС.
«Дмитрий Разумков, вы открыли 5 сессию Рады с основными тезисами, что механизмы парламентского решения кризисных вопросов необходимо институционализировать. Практику консенснусного решения вопросов в парламенте, а не в КМУ надо расширять, что те же тарифы волнуют людей больше всего», - обратился Поляков к спикеру ВР.
По словам депутата, власть не решила тарифный кейс, а заморозила его.
«Вы красиво разнесли ОП, но а дальше что? Имидж – не только слова, имидж – это действия, которые от вас ждет ваш народ», - добавляет Поляков.
Поляков разъярен тем, что вместо подведения итогов экономического сотрудничества Украины и ЕС в 2021 году, власть занимается менее важными делами.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Фаворитка Пугачевой ошеломила появлением на "Голос країни", первые кадры: "Тебя просто предали"
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
Беременная жена Павлика, жаловавшаяся на потерю денег, обратилась к украинцам за помощью: "Хотим покушать в..."
Новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета, видео
«Почему так рано, спросите вы? (подведение итогов экономического сотрудничества с ЕС, - ред.). А потому что украинские экспортеры меда, виноградного и яблочного сока уже исчерпали годовую квоту на беспошлинный экспорт в Евросоюз. Также Украина полностью использовала квоты на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы», - резюмирует Поляков.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что Поляков рассказал о том, какая судьба ждет Артема Сытника.
Кроме того, ранее Татаров заявлял, что Сытник сводит с ним личные счёты.