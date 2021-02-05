Депутат Верховной Рады Антон Поляков в своем новом блоге на YouTube обратился к Дмитрию Разумкову и напомнил об итогах экономического сотрудничества Украины и ЕС.

«Дмитрий Разумков, вы открыли 5 сессию Рады с основными тезисами, что механизмы парламентского решения кризисных вопросов необходимо институционализировать. Практику консенснусного решения вопросов в парламенте, а не в КМУ надо расширять, что те же тарифы волнуют людей больше всего», - обратился Поляков к спикеру ВР.

По словам депутата, власть не решила тарифный кейс, а заморозила его.

«Вы красиво разнесли ОП, но а дальше что? Имидж – не только слова, имидж – это действия, которые от вас ждет ваш народ», - добавляет Поляков.

Поляков разъярен тем, что вместо подведения итогов экономического сотрудничества Украины и ЕС в 2021 году, власть занимается менее важными делами.

«Почему так рано, спросите вы? (подведение итогов экономического сотрудничества с ЕС, - ред.). А потому что украинские экспортеры меда, виноградного и яблочного сока уже исчерпали годовую квоту на беспошлинный экспорт в Евросоюз. Также Украина полностью использовала квоты на поставку яиц, яичных продуктов и мяса птицы», - резюмирует Поляков.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Поляков рассказал о том, какая судьба ждет Артема Сытника.

Кроме того, ранее Татаров заявлял, что Сытник сводит с ним личные счёты.