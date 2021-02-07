Не все так просто

ПриватБанк разочаровал украинцев "прекрасной" работой с клиентами, выдвинув новые условия для замены карточек

Как передает Politeka.net, об этом говорится в одной из жалоб, опубликованных на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам клиента, ему отказали в замене карты "Для выплат", у которой истек срок действия, пока он не откроет себе еще и карту "Универсальную". Но и тут наивных украинцев ждет подвох.

Мужчина в своей жалобе детально описал ситуацию и все подводные камни популярной услуги по замене карт.

"29 января пришел в отделение для замены Карты для выплат, в связи с окончанием её срока действия. В итоге новую Карту для выплат мне выдавать отказались без открытия ещё и Универсальной. Плюс сотрудник банка начал рассказывать чушь о том, что для активации Универсальной карты нужно провести по ней две операции от 100 гривен в начале февраля и начале марта. При этом БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА И СПРОСА она перевела 110 гривен с Карты для выплат на Универсальную. Прекрасная работа с клиентами в ПриватБанке", - говорится в сообщении.

Сотрудники банка откликнулись на претензию, заявив, что этот случай требует тщательной проверки.

Неравнодушные в комментариях удивились, куда смотрел клиент, так как в следующий раз работник ПриватБанка может таким же образом "оплатить свою коммуналку без ведома и спроса".

"В смысле, куда я смотрел? Она у себя в рабочем планшете добавляет мне новые карты, что-то настраивает, а потом говорит (постфактум), что перевела мне 110 гривен на карту "Универсальную", чтоб я совершил какую-то покупку для первого этапа её «активации». Я же не говорю, что узнал о переводе уже когда ушёл из банка", - ответил автор жалобы.