ПриватБанк разочаровал украинцев "прекрасной" работой с клиентами, выдвинув новые условия для замены карточек
Как передает Politeka.net, об этом говорится в одной из жалоб, опубликованных на сайте Минфина в соответствующем разделе.
По словам клиента, ему отказали в замене карты "Для выплат", у которой истек срок действия, пока он не откроет себе еще и карту "Универсальную". Но и тут наивных украинцев ждет подвох.
Мужчина в своей жалобе детально описал ситуацию и все подводные камни популярной услуги по замене карт.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Винник не сдержал эмоций, увидев, кто под "Маской" Лисицы, Данилко и Каменских потеряли покой: "Вау!"
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
Печальная Могилевская поделилась своей болью, которую ничем не унять: "Светлая память..."
"У нас закончился воздух!": люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии
Напомним, о ЧП с платежами в Приватбанке, возврат денег под вопросом
Также Politeka писала, что ПриватБанк отключает клиентам популярные услуги и загоняет счета в минус